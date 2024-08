60-jähriger Lenker starb noch an der Unfallstelle

Der Motorradfahrer erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle. Der Pkw-Lenker wurde an der linken Hand verletzt. Ein Alkotest verlief negativ. Die B163 war zwei Stunden lang gesperrt. 25 Feuerwehrkräfte mit fünf Fahrzeugen, ein Rot-Kreuz-Team, ein Notfall-Sanitäter, ein Notarzt und ein ortsansässiger Arzt waren am Unfallort. Das Kriseninterventionsteam kümmerte sich um Angehörige und Beteiligte.