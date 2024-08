„Unmotiviert“: Erneut Aus von F1-Pilot gefordert

Heftiger Gegenwind für Valtteri Bottas! Nachdem bereits in den vergangenen Tagen Kritik am Sauber-Piloten laut geworden war, fordert nun auch Ex-Formel-1-Fahrer Marc Surer das Aus des Finnen. Der Schweizer würde lieber Mick Schumacher in Zukunft bei Audi sehen.