Rapid: Die zwei Pechvögel sollten frisch sein

„Worst case, er konnte es auch nicht mehr korrigieren. Aber der Ball ist versprungen“, litt Trainer Robert Klauß mit dem Kroaten. Der in der ersten Minute auf das leere Tor zulief und mit Ball im Außennetz landete. „Richtig schirch. Aber das wird ihm noch oft passieren. Ich will nicht wissen, wie viele Sitzer ich schon vergeben habe“, sprach Routinier Guido Burgstaller mit zwölf Jahren mehr Stürmererfahrung. Vorwurf gab es von keinem, mehr Mitgefühl. So entschuldigte sich Klauß fast dafür, dass er Beljo kurz darauf aus taktischen Gründen vom Feld nehmen musste.