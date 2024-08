Höllenritt im „Steinbruch“, aber Chance lebt

Historisch, Rapids erstes Tor auf der iberischen Halbinsel überhaupt. Aber natürlich dominierte dann Braga: zweimal Zalazar und El Ouzzani per Volley klopften laut an, Carvalho sorgte nach einer Ecke per Kopf für den Ausgleich – 1:1 (33.). Aber es war beeindruckend, wie sich die zehn Wiener gegen die Angriffe stemmten, in die Schüsse und Zweikämpfe warfen. Ruhephasen oder gar Entlastung gab es kaum noch, obwohl sich Jansson und Co. aufrieben.