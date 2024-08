Glasner: Zwei Abgänge! Kommt nun prominenter Name?

„Ein großartiger Spieler, aber …“

Doch Crystal Palace hat mit Raheem Sterling offenbar bereits einen Nachfolger im Visier. Seit Wochen wird der 29-jährige Flügelspieler mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht – nun auch mit den „Eagles“. „Raheem Sterling ist ein fantastischer Spieler, aber das bedeutet nicht, dass er ein Spieler von Crystal Palace sein wird“, kommentiert Glasner am Freitag die Gerüchte. „Er ist ein großartiger Spieler, aber ich weiß nicht, was mit ihm passieren wird ...“