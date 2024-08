Kennedy unterstützt jetzt Trump im Wahlkampf

Die Unterstützung Trumps meldeten am Freitag die Sender CNN und ABC News, die sich dabei auf ein Gerichtsdokument berufen. Ob sich Kennedy damit insgesamt aus dem Rennen zurückzieht, soll nun unklar sein. Er zieht sich jedenfalls in besonders umkämpften US-Bundesstaaten aus dem Rennen ums Weiße Haus zurück. Dort werde sein Name vom Wahlzettel gestrichen, kündigte der 70-Jährige am Freitag in Phoenix an.