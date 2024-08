Wolfsberger AC gegen den GAK ab 17 Uhr LIVE

GAK-Coach Gernot Messner tritt heute seine ganz private Zeitreise an. Der 43-Jährige gastiert mit den Rotjacken erstmals beim WAC und damit jenem Klub, dem er bis 2021 über 14 Jahre lang als Spieler, Trainer und Akademieleiter diente. Der Sinn steht ihm freilich nicht nach Nostalgie – vielmehr peilt man den ersten Oberhaus-Sieg seit 2007 an. Beim WAC ist der letzte Liga-„Dreier“ zwar nur zwei Wochen her, wird aber nicht weniger herbeigesehnt.