Blau-Weiß Linz gegen SK Rapid ab 17 Uhr LIVE

Zeit zum langen Nachdenken bleibt Rapid nach der ersten Saison-Niederlage nicht viel. Dass nach dem 1:2 in Braga am Wochenende die nächste Reise nach Linz zu Blau-Weiß ansteht, bezeichnete Trainer Robert Klauß jedoch als Glücksfall. „Das ist genau das Gute, wenn man alle drei Tage spielt. Du hast sofort die Chance, ein positives Ergebnis zu landen und mit einem guten Gefühl in die Woche zu starten“, sagte der Deutsche noch vor dem Heimflug aus Portugal am Freitagvormittag.