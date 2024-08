Austria Wien gegen LASK ab 17 Uhr LIVE

„Besonderes Spiel“

Doch auch beim LASK gibt ein Mann mit Austria-Vergangenheit seit Kurzem den Frontmann. „Persönlich ist es für mich ein besonderes Spiel, ich habe 19 Jahre bei dem Verein verbracht“, erinnerte Trainer Thomas Darazs an seine Spielerlaufbahn in violett. Dies, nachdem sein Team beim Heim-1:1 im Europa-League-Play-off gegen FCSB Bukarest enttäuscht hatte. „Ich wünsche mir, dass wir die nächsten Tage nutzen, um auch erfolgreich heimzufahren am Sonntag.“ Er wünschte sich mehr Konstanz, um „die guten Phasen, die wir in unserem Spiel haben“, über einen längeren Zeitraum gestalten zu können.