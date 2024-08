Ex-Profi zu Sinner-Fall: „Kann Karriere zerstören“

Bei Sinner seien zweimal lediglich minimale Spuren der verbotenen Substanz Clostebol nachgewiesen worden, so der 60-Jährige und weiter: „Das Verfahren ist per se schrecklich, denn wenn man auf etwas testet und ein Ergebnis erhält, das so klein ist, dann ist da buchstäblich nichts. Wenn man also beim Testen so gut sein kann, muss auch das ganze Prozedere entsprechend gut sein.“