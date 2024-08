Förderband für Schotter: „In der Wachau undenkbar“

Die Pläne sind an sich nichts Neues – und genau das bringt die Mitglieder der Bürgerinitiative Pro Nibelungengau derzeit in Rage. Denn seit Jahren expandiert der Felsbruch der Firma Loja in Persenbeug, sorgt mit Staub und Lärm durch Sprengungen für viel Ärger dies- und jenseits der Donau.