In Salzburg liegt viel China-Granit

Granit aus China ist bis zu dreimal so günstig

Ein Einzelfall? Mit Sicherheit nicht. „Im Straßenbau ist das keine Seltenheit“, betonen Martin und Michael Deisl unisono. Die Brüder sind Geschäftsführer von „Deisl Stein“ in Oberalm. Sie führen das Unternehmen in zweiter Generation und beliefern Steinmetze im In- und Ausland. „Der Granit ist zwei- bis dreimal günstiger als heimische Produkte“, sagen sie – etwaige Risiken beim Transport bereits miteingeschlossen. „Vor allem bei Gehsteigen ist Granit aus China absolut nicht unüblich“, so das Fazit der Experten. Dies gelte auch für Aufträge der öffentlichen Hand. „Es muss in den Ausschreibungen dezidiert angegeben werden, dass heimisches Gestein verwendet werden muss. Das ist bei kleineren Projekten wie Gehsteig-Sanierungen aber meist nicht der Fall“, erklären die Brüder.