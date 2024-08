Jugendliche zeigen, wie Erste Hilfe richtig geht

Nach zehn Jahren ist Feldkirchen heuer wieder Austragungsort des mittlerweile 23. Landesjugendbewerbes in Erster Hilfe. Mehr als 100 Burschen und Mädchen werden am 31. August bei unterschiedlichen Praxisstationen ihr Können in diversen Unfallszenarien unter Beweis stellen und dabei die Besucher mit Sicherheit begeistern.