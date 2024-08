Olympiasieger Sun Yang nach Dopingsperre zurück

Sun war bei den Olympischen Spielen 2012 in London mit seinem Sieg über 400 m Kraul zum ersten männlichen Schwimm-Olympiasieger aus China geworden, gewann auch über 1.500 m Kraul. Vier Jahre später in Rio de Janeiro ließ er Gold über 200 m Kraul folgen. Erst vor gut zwei Wochen bei den Spielen in Paris hat der US-Amerikaner Bobby Finke bei seinem Olympiasieg die 1.500-m-Marke Suns von dessen Londoner Goldlauf aus den Weltrekordlisten gelöscht. Sun hat es auch auf elf Langbahn-WM-Titel gebracht – von Shanghai 2011 bis Gwangju 2019.