Aufgeregte Swifties | Grausiger Teppich

Grausiger Teppich. Wann immer wir über Algenschleim auf der Adria berichten setzt es scharfe Proteste – alles halb so schlimm, viele Regionen sind gar nicht betroffen. Zweiteres stimmt, Ersteres nicht. Denn in einigen Gegenden bedeckt schon eine dichte Schleimschicht das Meer an den Küsten – übelriechend, ekelig. Das Video eines passionierten Anglers – zu sehen auf krone.at – unterstreicht die Misere ganz dramatisch: Er fuhr mit dem Boot die Küste vor Rimini entlang. Durch einen dicken, grausigen Teppich. In den betroffenen Tourismusorten wird verzweifelt über Lösungen diskutiert. Eine davon: der massive Ausbau von Swimmingpools an den Stränden. Wenn das die Lösung ist…