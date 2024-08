Khelif-Mama emotional: „Imane ist unser Vorbild“

Khelif hatte Angst

IBA-Generalsekretär Chris Roberts erklärte unterdessen, dass es nie die Absicht des Verbandes gewesen sei, eine Debatte vom Zaun zu brechen. Dennoch könne man die Ergebnisse der Tests nicht veröffentlichen. „Wir haben Briefe aus China und Algerien erhalten, in denen uns mitgeteilt wurde, dass wir keine Informationen über Boxerinnen herausgeben dürfen. Sie können sehen, was das bedeutet – lesen Sie wieder zwischen den Zeilen“, so Roberts.