Golling rettete teuer erkauften Punkt in Eugendorf

Das Resümee von Eugendorf-Sportchef Christof Kopleder fiel nach dem 1:1 klar aus: „Ein klassischer Selbstfaller der allerfeinsten Sorte.“ Derweil ortete Golling-Betreuer Sanel Moric ein Spiel, „dass wir unter Kontrolle hatten.“ Zumindest auf beiden Seiten gleich: Das Torhüter-Kapitel wurde um eine Anekdote reicher: Bei den Hausherren zeigte der reaktivierte Meißnitzer abermals auf, musste aber behandelt werden, als ihm ein Gegenspieler auf den Fuß stieg. Bei den Gästen? Schwarzl stand bei der Urlaubsheimreise im Stau, der diesmal auserkorene Ersatz Rettenbacher (er wäre der sechste Keeper in der noch jungen Saison gewesen) verletzte sich im Abschlusstraining am Knöchel. Also stellte sich Kapitän Dygruber wie schon im Cup als Notnagel ins Tor. Dass es am Ende ein Punkt wurde, war auch ihm zu verdanken.