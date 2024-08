Großer Salzburg-Jubel im Stallduell

Mit Ruhm bekleckert hatten sich die Eisbullen-Teams aus Salzburg (0:3 gegen ZSC Lions) und München (0:4 gegen Växjö Lakers) am Eröffnungstag in Zell am See nicht. So gab es im Spiel um Platz drei erstmals in der Salute-Geschichte das „Dosen“-Duell – und endlich die ersten Bulls-Tore in der 17. Auflage dieses Einladungsturniers. Zwar schoss Ex-Akademiker Nikolaus Heigl die Deutschen in Front, doch die Antwort Salzburgs – erneut fehlten vier Cracks, Kickert stand im Tor – ließ nicht lange auf sich warten.