Wenn der Campingplatz zur Partyzone wird

„Wir haben heute noch viel vor, nach dem Bad in der Traisen geht es dann los zu den Bühnen“, freuen sich zwei Mädels aus Wien auf den Abend, während sie im Fluss Abkühlung suchen. Ein anderer findet in einem Mülleimer voll Wasser und Trockeneis die nötige Erfrischung. Urlaubsfeeling pur Freitagnachmittag am „Traisenstrand“. Die Sonne brennt, die Stimmung kocht! Vom Tattoostand bis zum Bungee Jumping ist für Unterhaltung gesorgt.