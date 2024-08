Frequency-Festival recycelt bleibende Andenken

Mit Ed Sheeran sorgte am Mittwoch gleich ein Megastar für einen prestigeträchtigen Startschuss des Frequency-Festivals. Und für eine gelungene „Heimkehr“ in die Stadt an der Traisen. Denn bereits 2012 war der Musiker in St. Pölten zu Gast. Während er damals noch als unbekannter Nachmittagsact vor 200 Besuchern spielte, zündete der Brite heuer vor rund 45.000 Menschen ein regelrechtes Hit-Feuerwerk. Das Publikum dankte es ihm mit ausgelassener Stimmung und gut hörbarer Textsicherheit.