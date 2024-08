TSV Hartberg gegen Austria Wien – ab 17 Uhr LIVE

Mit neun Siegen in den jüngsten zehn Duellen ist Hartberg zuletzt eine Art Lieblingsgegner der Wiener Austria in der Fußball-Bundesliga gewesen. Diesen Trend wollen die Schützlinge von Coach Stephan Helm auch am Sonntag (17.00 Uhr) in der Profertil Arena fortsetzen. Die Wiener schrieben mit einem spät fixierten 3:1 gegen den WAC vergangene Woche erstmals in der Tabelle an und hoffen darauf, den Schwung mitzunehmen. Die Steirer zieren noch punktlos das Tabellenende.