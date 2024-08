Hitze sorgte für Ansturm in den steirischen Bädern

„Ruf’ mich bitte etwas später an, ich muss gerade die Besucher am Parkplatz einweisen – Wahnsinn, was da heut’ los ist.“ Chef-Bademeister Andreas Rindler hatte am Donnerstag in Fürstenfeld alle Hände voll zu tun. Im mit einer Wasserfläche von 23.000 m2 größten Beckenbad Österreichs suchten 8000 Besucher nach einer Abkühlung. Die Wassertemperatur lag mit 29 Grad immerhin rund fünf Grad unter der gestern gemessenen Höchsttemperatur in Fürstenfeld.