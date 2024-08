Wechselt Arnautovic jetzt zum Liga-Konkurrenten?

Laut der „Gazzetta“ macht Inter wegen eines Wechsels zum Ligakonkurrenten Druck auf Arnautovic. Dessen Vertrag in Mailand läuft noch bis Sommer 2025. Österreichs Rekordnationalstürmer will ihn offenbar erfüllen. Vergangene Woche hatte man sich laut Medienberichten in einer Aussprache auf einen Verbleib geeinigt.