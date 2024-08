Muss er wechseln? Inter plant „Arnautovic-Gipfel“

Alternative aus Salzburg?

„Arna bleibt ein Rätsel“, betitelte die italienische Sportzeitung den Bericht zu Arnautovics aktueller Situation. Der 35-Jährige kam am vergangenen Freitag erstmals seit der EM 2024 wieder für Inter zum Einsatz. Im Testspiel gegen Pisa wurde er in der 62. Minute eingewechselt, verletzte sich anschließend am Oberschenkel, spielte aber bis zum Schluss weiter. Nach Untersuchungen wurde festgestellt, dass sich der Wiener eine leichte Zerrung am linken Oberschenkel zugezogen hat.