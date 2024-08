Japans Regierungschef Kishida kündigt Rücktritt an

In seiner relativ kurzen Amtszeit sah sich Kishida mit großen Herausforderungen konfrontiert, darunter die Corona-Pandemie, steigende Lebenshaltungskosten und geopolitische Spannungen in der Region. Trotz einiger außenpolitischer Erfolge, wie der Stärkung der Beziehungen zu den USA und anderen Verbündeten, blieben viele seiner innenpolitischen Reformversprechen unerfüllt, was zu wachsender Unzufriedenheit in der Bevölkerung führte. Die LDP hat Japan seit ihrer Gründung 1955 fast ununterbrochen regiert.