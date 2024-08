Marcel Hirscher verschiebt sein Renn-Comeback

Schwarz in Chile

Mit dabei „am anderen Ende der Welt“ ist auch Marco Schwarz. Unser Super-Allrounder, der sich nach seinem Kreuzbandriss zurückkämpft, wird von 24. August bis 21. September in El Colorado in Chile trainieren. Herren-Cheftrainer Marko Pfeifer: „Es erwarten uns ausgezeichnete Verhältnisse, es gibt mehr Schnee als in den vergangenen Jahren!“