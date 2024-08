Die Aufstellung: So startet Salzburg bei Twente

„Jetzt ist es eine andere Geschichte!“

Salzburg holte sich am Wochenende mit einem überzeugenden 5:1-Sieg gegen Blau-Weiß Linz reichlich Selbstvertrauen und die Tabellenführung in der heimischen Bundesliga. Alle vier Pflichtspiele in dieser Saison hat die Truppe gewonnen. „Jetzt ist es eine andere Geschichte. Es ist die Champions League, es ist ein anderes Level – bei allem Respekt für Blau-Weiß Linz“, hielt Lijnders fest. „Wir erwarten ein Spiel, wo wir sie für 95 Minuten oder länger mit allem, was wir haben, verteidigen müssen.“