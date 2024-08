Rapids Quali-Gegner zerfleischt sich selbst

Das Lob nach den 1:0-Siegen gegen Sturm und in Trabzon hatte Rapids Trainer Klauß gar nicht so geschmeckt: „Je höher einem das Podest gebaut wird, umso tiefer kann man fallen.“ Ruhig nahm der Deutsche dann auch den ersten Dämpfer zur Kenntnis: trotz 50-minütiger Überzahl nur 1:1 in Klagenfurt, zwei Punkte verschenkt. „Nicht ausreichend“, wusste Klauß. Der die Rotation (sechs Mann) nicht anzweifelte, das Problem lag an der Präzision, der Gier: „Die letzte Entschlossenheit hat gefehlt.“ Bei Beljo, der zweimal Aluminium traf, war es auch Pech. Aber nicht nur.