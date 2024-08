Erster SP-Chef fordert Gesetz zur Chat-Überwachung

SPÖ-Chef Andreas Babler wird in nächsten Tagen ohnehin Position beziehen müssen. Heute, Dienstag, tagt der Nationale Sicherheitsrat, bei dem alle Parteien am Tisch sitzen. Da wird die ÖVP ein 4-Punkte-Maßnahmenpaket auf den Tisch legen. Die Grünen stimmten nach Endlos-Blockade gestern am späten Nachmittag zu, dass der Gesetzesentwurf für das Staatsschutz- und Nachrichtendienstgesetz, der vom Innenministerium erstellt wurde, nun in Begutachtung gehen kann.