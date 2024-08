Sein letzter Auftritt

Im letzten „Krone“-Interview mit Conny Bischofberger war er überzeugt: „Ich steh’ ja noch mitten im Leben.“ Einem so erfüllten, das er mit ungebrochener Freude feiern wollte: Flitterwochen, Geburtstag, kirchliche Hochzeit . . . Ein so urechter Wiener, der er auch im größten Pomp immer geblieben ist, geht eben nicht so schnell unter.