Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat jedoch in letzter Zeit mehrere hochrangige Verteidigungsbeamte entlassen. Die Botschaft: Resolutes Vorgehen gegen angebliche Bestechung bleibt nicht nur ein theoretisches Vorhaben. Dies wird als „Ich höre euch zu“-Botschaft an die Vereinigten Staaten und Europa gedeutet. Er betonte erst am 3. Oktober beim Treffen der EU-Außenminister in Kiew erneut, dass ein Sieg in der Ukraine im Krieg gegen Russland „von der Zusammenarbeit in Europa“ abhänge (siehe Video oben).