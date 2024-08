Felix Gall fährt überraschend erstmals die Vuelta

Sein Team Decathlon-AG2R nominierte den 26-Jährigen am Montag in sein Aufgebot für die am Samstag beginnende Spanien-Radrundfahrt. Angeführt wird die französische Mannschaft als Kapitän vom Australier Ben O‘Connor. Gall hatte im Juli bei der Tour nach nicht wunschgemäßem Verlauf den 14. Rang belegt.