Ibrahimovic stichelt: „Pep hätte es lösen können“

Der Schwede hat immer noch kein Verständnis für das Verhalten seines Ex-Trainers. In der Saison 2009/10 kam Ibra als neue Sturm-Hoffnung zu den Katalanen. Mit Guardiola gab es aber von Anfang an Probleme. Nach dem Aus in der Champions League eskalierte die Situation schließlich, wie sich Ibrahimovic erinnert: „Guardiola starrte mich an und ich drehte durch. Ich dachte: ‘Da ist mein Feind, der sich an der Glatze kratzt!‘ Ich schrie ihn an: ‘Du hast keine Eier!‘ Und wahrscheinlich noch Schlimmeres als das“.