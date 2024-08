Kipchoge verschenkte auch seine Schuhe!

Alfons Kaiser von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung stand just an der Stelle, wo Kipchoge aufgab. Da erlebte er, wie der zweimalige Olympiasieger seine Startnummern und auch seine Schuhe verschenkte. Bilder davon stellte er der „Krone“ zur Verfügung. Der Kenianer, dessen große Karriere hier in Paris bereits 2003 mit WM-Gold über 5000 m begann, ist und bleibt der Größte. Unvergessen sein Lauf im Prater, als er als erster und bisher einziger Läufer im Marathon unter 2:00 Stunden blieb.