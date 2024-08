IOC-Präsident Thomas Bach tritt nach Paris 2024 ab

„Führungswechsel hilft“

Der Jurist erzählte in Paris, er sei gebeten worden, weiterzumachen. Er werde aber nicht versuchen, sein Mandat zu verlängern und die olympische Charta zu ändern, die den Präsidenten derzeit eine maximale Amtszeit von zwölf Jahren einräumt. „Unserer Organisation hilft ein Führungswechsel am meisten“, erklärte Bach. Es sei in seinem Alter nicht mehr der „beste Kapitän“.