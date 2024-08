Eine Frage der Ehre

Damit ist das Problem auf den Punkt gebracht: Vom Milliardenspektakel profitieren saturierte Funktionäre in aufgeblähten Organisationen, nicht aber die Athleten. Dabei hat das IOC in der letzten Periode 7,6 Milliarden Dollar mit Rechten und Sponsoren kassiert, in der aktuellen dürften es über 10 Milliarden sein.