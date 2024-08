„Es ist verrückt“: Trump attackiert Boxerin Khelif

„Es ist verrückt, was sie machen“

Auf der Bühne tat Trump dann so, als würde er den Kampf nachspielen. „Er hat so gemacht“, boxte er in die Luft und fügte an: „Sie gleich boah, niemand hat mich je so hart getroffen.“ Dann wiederholte er die Szene. „Dann macht er es noch mal und sie gibt sofort auf“, so Trump. Sein Fazit zur aktuellen Diskussion in Richtung IOC: „Es ist verrückt, was sie machen.“