Kein Pickerl! In Gleisdorf beginnt Rasen-Wettlauf

Ab Samstag wird in Gleisdorf in die Hände gespuckt. „Wir werden die drei, vier schadhaften Stellen austauschen“, erklärte Gleisdorf-Obmann Robert Becker-Tonnerer. Viel Arbeit, die auch ins Geld geht. Sturm und die Hausherren übernehmen die Kosten. „Ein Gemeinschaftsprojekt“, meinte der Gleisdorf-Boss dazu. Robert Becker-Tonnerer vermisst ein wenig das Fingerspitzengefühl vom Senat 3 der Bundesliga, der für den Pickerl-Entzug zuständig war. „Meiner Meinung nach ist der Rasen nämlich nicht so schlecht, er ist ja auch vor dem Leoben-Spiel kommissioniert worden. Und außerdem haben sich auch Platzwarte von Sturm vor Ort ein Bild gemacht und haben gemeint, dass es schlechtere Rasen in der Bundesliga geben würde.“