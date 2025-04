Nationalteamspieler sucht die Korbjäger von morgen

Jetzt will er Burschen und Mädels das Handwerk zum potenziellen Profi mitgeben. „Wichtig ist, dass wir die Kinder überhaupt einmal zu unserem Sport bringen“, lautet Kügerls Mission mit seinem Verein, der in der Zwischenzeit knapp 70 Mitglieder hat. Im südlichen Grazer Umland, in den Gemeinden Mellach, Hausmannstätten und Kalsdorf, werden Schulen besucht, zudem werden Trainings von Montag bis Freitag bei „Queens and Kings“ angeboten. „Mittelfristig wollen wir Nachwuchsteams in den österreichischen Meisterschaften stellen“, so Kügerl, der sich auf das erste Queens-and-Kings-Turnier am Samstag (26. 4.) in der Sporthalle Kalsdorf (10 bis 16 Uhr, Buffet inklusive) freut. Mit dabei sind die Teams Queens & Kings, Gratkorn Scorpions, DBBC Graz und Leibnitz Lions.