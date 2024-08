Wann rückt bei Wespen-Alarm die Feuerwehr aus?

Spezieller Schutz

Gilt es, einem Wespennest zu Leibe zu rücken, ist natürlich höchste Vorsicht geboten. „Daher ziehen sich die Kameraden meiste einen Imker-Anzug über“, berichten erfahrene „Wespenjäger“ in den Reihen der Florianis. Und was passiert mit einem entfernten Wespennest? „Das wird an einen Ort in freier Natur gebracht, wo es keine Gefahr darstellt“, erklärt man.