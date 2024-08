LASK gegen Altach ab 17 Uhr LIVE

„Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen und die, in denen wir waren, haben wir nicht gut gemacht“, urteilte Standfest über das Heim-1:2 gegen die WSG Tirol. Die Erklärung dafür lieferte er gleich mit: „Wir hatten nicht im Mittelfeld das Problem, sondern in der ersten Reihe, wo wir zu wenig Druck draufgebracht haben.“ Doch „alles, was in den Bereich defensives Mittelfeld und letzte Abwehrreihe gekommen ist, haben wir anständig verteidigt“. Seine Mannschaft müsse „das Feld besser teilen, den Gegner besser auf eine Seite lenken, und dann kommt man in die Zweikämpfe“.