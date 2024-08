Donnergrollen bei Altach-Sportchef Roli Kirchler

Die „Standfest raus“-Rufe, die nach der 1:2-Niederlage gegen Tirol durch die Altacher Cashpoint-Arena hallten, kannte man in dieser Form im Rheindorf noch nicht. Und sie haben ihre Wirkung offensichtlich nicht verfehlt. Sportdirektor Roland Kirchler vernahm sie ebenso wie auch alle anderen Verantwortlichen in Altach. Die dürftige Leistung von Jäger und Co. haben die Stimmung auf den Siedepunkt angehoben, durchaus möglich, dass sie demnächst explodiert. Ob Standfest tatsächlich das Opfer der aktuellen Krise wird, ist offen. Fakt ist aber, dass der Steirer, der menschlich in Altach gut ankommt, angezählt ist. Und bei einem möglichen Weiterverbleib schnellstens liefern muss.