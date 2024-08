Olympia: Sie sind die stillen Stars von Paris!

Sein Name lautet bZ4X, aber die menschlichen Kollegen rufen es einfach gar nicht! Weil es ohnehin immer schon da ist. Das Roboter-Auto von Toyota gibt es in Paris bei der Leichtathletik in doppelter Ausführung. Eigenständig folgt es dank künstlicher Intelligenz den Helfern zur Aufprallstelle von Diskus oder Speer, wird beladen, fährt dann ohne Lenkung von außen zur Abwurfstelle in eine Warteposition. Der Blickfang weicht Menschen und Hindernissen aus, beschädigt das Gras nicht. Speziell junge Fans sind von den ein Meter kurzen Fahrzeugen begeistert. Gestern gab es vor Start der Bewerbe sogar eine Wettfahrt zwischen den zwei Autos.