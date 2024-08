Rapid: „Glatze Gnadenlos“ öffnet das Millionen-Tor

„Wie wir mit der Stimmung umgegangen sind, war stark“, war Trainer Klauß natürlich auch mit dem 1:0 hochzufrieden. „Wenn es laut, emotional wurde, haben wir uns gewehrt, der Treffer ist zur rechten Zeit gefallen.“ Damit ist das Millionen-Tor in eine europäische Gruppenphase offen. „Eine gute Ausgangslage, aber es ist erst Halbzeit“, will Klauß vom Play-off zur Europa League noch nichts wissen. Im Rückspiel in Wien muss noch so eine Leistung her!