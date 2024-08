Grgic: „Schädel hinhalten, auch wenn es wehtut“

Robert Klauß (Rapid-Trainer): „Es war kein einfaches Spiel. Wir sind sehr glücklich aktuell. Wir sind auch mit der Art und Weise zufrieden, wie wir das Spiel gestaltet haben. In der ersten Halbzeit haben wir schon einige Situationen gut herausgespielt, das war wirklich gut von uns. In der zweiten hatten wir am Anfang Probleme, da ist Trabzon aufgekommen. Gegen Ende hatten wir nach dem 1:0 wieder mehr die Kontrolle. Es war generell ein sehr guter Auftritt von uns, wie wir umgegangen sind mit dem Gegner und der Atmosphäre. Man hat gemerkt, immer dann, wenn wir den Ball hatten, Kontrolle hatten, sind wir ruhiger geworden. Es ist eine sehr gute Ausgangslage. Aber trotzdem glaube ich, dass die Chancen gleich sind. Wir haben aber schon gezeigt, was wir können, wir haben uns ein gutes Gefühl geholt fürs Rückspiel. Das ist sehr wichtig.“