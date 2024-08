Verena Mayr wurde um Olympia-Start betrogen!

Sie hatte sich zwar mit zwei Siebenkampf-Leistungen aus dem Vorjahr von 6056 und 6098 Punkten (plus Bonuspunkten) über die „Road to Paris“, der Qualifikations-Rangliste für die Spiele 2024, durchgesetzt. Damit lag sie in dem umstrittenen, längst nicht ausgereiften Qualifikationssystem vor Verena Mayr, die heuer als Fünfte der Hallen-WM in Glasgow und Staatsmeisterin in Götzis mit 6196 Punkten sehr starke Resultate gebracht hatte.