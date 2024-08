Wasser auf die Mühlen der Salzburg-Kritiker

Während der 6:0-Erfolg im Cup in Dornbirn noch in die Kategorie Aufwärmübung fiel, wurden die Bullen beim GAK in der Bundesliga schon deutlich mehr gefordert (3:2). Mit Twente Enschede wartete in der Quali für die Königsklasse der erste internationale Brocken, den die Mozartstädter aus dem Weg räumen wollen. Das 2:1 im Heimspiel unterstrich, dass das System von Lijnders greift. Der 41-Jährige hat beim Vizemeister nach einer enttäuschenden Vorsaison vieles auf links gedreht und für frischen Schwung gesorgt.