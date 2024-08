Skandal um „Dreck-Seine“: Immer mehr sind krank!

Zwei Tage krank geschrieben und behandelt

Aus Neuseeland wurde indes vom Portal RNZ.co.nz vermeldet, dass Silber-Gewinner Hayden Wilde und einer seiner Teamkollegen zwei Tage krank geschrieben und behandelt hatten werden müssen. Wie Nigel Avery, Chef de Mission von Neuseelands Team, inzwischen gestand, habe man vor dem Teambewerb am Montag nichts von den Erkrankungen bekannt gegeben, um der Konkurrenz nicht etwa einen taktischen Vorteil in die Hand zu geben. Geholfen hat’s nichts, Neuseeland landete am Ende nur auf Platz 14 …