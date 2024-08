Triathletin nach Schwimmen in „Dreck-Seine“ krank!

Wegen der Erkrankung einer Athletin geht das belgische Mixed-Team am Montag im Triathlon bei den Olympischen Spielen in Paris nicht an den Start! Claire Michel war am Mittwoch auf Platz 38 des Frauen-Einzels gelandet, dessen Schwimm-Wettbewerb in der als „dreckig“ eingeschätzten Seine stattgefunden hatte. Die 35-Jährige soll sich dabei mit einem Bakterium infiziert haben und musste in einem Spital behandelt werden…