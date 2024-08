Schwimm-Ass irritiert: „Da waren Würmer im Essen“

Sogar Köche wurden eingeflogen

Damit reiht sich der Silbermedaillen-Gewinner in eine Reihe von Sportlern ein, die sich über die Verpflegung in Paris beschwert hatten. „Das Essen ist gelinde gesagt eine Katastrophe“, erklärte so etwa zuletzt auch der deutsche Hockey-Nationalspieler Christoph Rühr. Die chinesische Delegation ließ sogar eigene Köche und Lebensmittel einfliegen.